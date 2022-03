João Almeida klimt op indrukwekkende wijze naar de ritzege in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië

João Almeida heeft op indrukwekkende wijze de zware vierde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. Almeida, Higuita en Quintana spurtten na de zware klim voor de ritzege en het was dus de Portugees, die eerder al enkele ferme versnellingen had geplaatst, die het sterkst was. Ben O’Connor is zijn leiderstrui kwijt aan Nairo Quintana. Almeida en Quintana staan in dezelfde tijd in het klassement, maar het is de Colombiaan die op basis van alle rituitslagen in de Ronde van Catalonië de nieuwe leider is.