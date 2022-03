Wereldkampioene Elisa Balsamo sprint machtig naar zege in Brugge-De Panne

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne, de eerste WorldTourwedstrijd voor vrouwen op Belgische bodem van het jaar, op haar palmares gezet. Na een dag zonder waaiergevaar was de 24-jarige wereldkampioene van Trek-Segafredo in een eindsprint de snelste van het peloton. Lorena Wiebes (Team DSM) weet weer wat verliezen is en moest genoegen nemen met de tweede plaats, de Italiaanse Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) met plek drie.

Rond de middag schoten de rensters, net zoals de elite mannen één dag eerder, uit de startblokken op ‘T Zand in Brugge. Wat ook hetzelfde was als bij de heren waren de weersomstandigheden. Wel een stralende zon en aangename koerstemperatuur, maar -helaas - opnieuw amper wind. Zonde voor een wedstrijd die zich vooraf aankondigde als een heus waaierspektakel rondom scherprechter De Moeren. Op de open vlaktes van de drooggelegde polders heeft wind vrij spel en dat kan scheuren en waaiers veroorzaken in het peloton, maar dat scenario werd al bij de start onwaarschijnlijk geacht.

In de beginfase probeerde landgenote Marith Vanhove (Parkhotel Valkenburg) weg te geraken, maar het peloton laat haar niet gaan. Niet veel later formeerde zich de definitieve vlucht van de dag. Hannah Ludwig (Uno-X), April Tacey (Le Col - Wahoo) en Antonia Gröndahl (IBCT) kwamen aansluiten bij de eerder ontsnapte Nicole Steigenga (Team Coop - Hitec Products) en na twintig kilometer had het viertal al meer dan een minuut voorsprong.

De 19-jarige Vanhove, die bekend staat als een van de grootste jonge talenten in het peloton, had duidelijk zin om de wedstrijd te kleuren. Samen met haar Nederlandse ploeggenote Kristie van Haaften ging ze in de tegenaanval en samen reden ze de kloof met de vier leidsters dicht.

Motivatie

Maar het peloton gaf de kopgroep niet veel ruimte. Veel meer dan een minuut kregen de zes niet. Na de eerste passage door De Moeren werd de kopgroep alweer ingerekend door het peloton, maar een nieuwe ontsnapping liet niet lang op zich wachten. Dit keer muisden vier rensters ervanonder met daarbij drie Belgen: Sara Van de Vel (IBCT), Senne Knaven (AG Insurance-NXTG) en Fien Delbaere (Multum Accountants Ladies) die zichzelf probeerde te motiveren met een wel heel speciaal briefje op haar bovenbuis. Helaas mocht het niet baten want ook deze ontsnapping werd snel weer ingehaald.

Ook de laatste passage in De Moeren bracht weinig waaiergeweld. Het peloton kwam eventjes op een lint te zitten en brak in twee stukken, maar van definitieve scheurtjes was geen sprake. Alles kwam weer samen. Alice Sharpe (IBCT) springt na De Moeren weg uit het peloton, maar werd net zoals alle vorige aanvalsters snel bijgebeend. De rensters leken zich klaar te maken voor de verwachte massasprint, maar op zestien kilometer van de streep lag plots de helft van het peloton tegen de grond. Of beter gezegd: op mekaar en in de haag.

Topfavoriete Lorena Wiebes en Lotte Kopecky zaten goed voorin en ontsnapten aan de massale tuimelperte. Zij maakten zich na 162.8 kilometer klaar voor de verwachte groepssprint in de Veurnestraat in De Panne. Net zoals bij de heren werd de sprint helemaal ontregeld in de bochtige laatste kilometers. Kopecky zat perfect gepositioneerd en trok de sprint aan voor ploegmate Loneke Uneken, maar wereldkampioene Elisa Balsamo kwam er machtig uit. Ze profiteerde perfect van het werk van de Belgische. Lorena Wiebes en Marta Bastianelli mochten mee het podium op. Na haar lead-out bolde Kopecky als negende over de streep.

De Italiaanse won zondag ook al de Trofeo Alfredo Binda en schreef nu ook de vijfde editie van Brugge-De Panne voor vrouwen op haar naam.

Uitslag Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne 2022

1. Elisa Balsamo (ITA)

2. Lorena Wiebes (NED) “

3. Marta Bastianelli (ITA) “

4. Loneke Uneken (NED) “

5. Maria Martins (POR) “

6. Emma Bjerg (DEN) “

7. Chiara Consonni (ITA) “

8. Alice Barnes (GBR) “

9. Lotte Kopecky “

10. Clara Copponi (FRA) “