Onze tv-tips: Probleemwijken, het jaar van Pim en een meesterlijk kostuumdrama

Het jaar van Fortuyn

NPO1, vr, 21.25u

Er ging een schokgolf door Nederland toen op 6 mei 2002 om 18 uur een schutter met meerdere schoten een einde maakte aan het leven van de populistische politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum. Deze vijfdelige miniserie vertelt het verhaal van de snelle opmars van Fortuyn en de legendarische verkiezingsstrijd die uiteindelijk abrupt werd afgebroken. Acteur Jeroen Spitzenberger kruipt in de huid van de vermoorde politicus.

Sense and Sensibility

Een, vr, 22.45u

Meesterwerk uit 1995 met glansrollen voor Kate Winslet en Emma Thompson, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jane Austen. Het vertelt het verhaal over hoe het landgoed van de familie Dashwood wordt nagelaten aan diens zoon uit zijn eerste huwelijk en zijn familie. De fijne humor doet het verhaal boven de gemiddelde kasteelroman uitstijgen. Er zat voor die tijd ook veel maatschappijkritiek in, al is dat voor mensen nu misschien niet altijd duidelijk meer.

Les Misérables

Canvas, vr, 21.20u

De film werd geïnspireerd door de rellen in de Parijse buitenwijken in 2005. Stéphane is een jonge politieman die Cherbourg heeft verlaten om zich aan te sluiten bij de anticriminaliteitsbrigade in Montfermeil waar er grote spanningen zijn tussen de diverse groepen in de wijk. Wanneer hij samen met zijn ervaren collega’s Chris en Gwada een arrestatie wil verrichten, komen ze in de problemen. In filmlijstjes van 2019 scoort deze film steeds een plekje in de top 10. (TOVE)