Hoe elf Nederlanders onder neus van de nazi’s grootste bankkraak ooit pleegden, met de fiets

Het zou een quizvraag kunnen zijn: waar werd de grootste bankoverval aller tijden gepleegd? Niet in New York, Bagdad of São Paulo. Volgens auteur Frank Krake – what’s in a name – gebeurde dat bij onze noorderburen, in de piepkleine stad Almelo. Elf Nederlanders gingen er tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de neus van de bezetter vandoor met 46 miljoen gulden. Op de fiets.