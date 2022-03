STVV verliest oefenpot tegen Westerlo, De Ridder viert rentree na maanden blessureleed

Sint-Truiden heeft een oefenwedstrijd tegen Westerlo verloren met 2-1. In het eigen Kuipje was de koploper in 1B nipt te sterk voor de Kanaries. Bij STVV maakten Junior Pius en Steve De Ridder hun rentree en stond Shinji Kagawa voor het eerst aan de aftrap.

STVV-coach Bernd Hollerbach zag tijdens deze interlandbreak acht Kanaries uitvliegen met interlandverplichtingen. Onder meer titularissen Hayashi, Schmidt en Konaté verlieten het nest. Voor de thuisblijvers stond er donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Westerlo op het programma. Hollerbach greep die aan om de spelers te laten opdraven die extra wedstrijdritme konden gebruiken.

Shinji Kagawa. — © Dick Demey

Zo maakten Teixeira – auteur van het enige Truiense doelpunt – en Pius de 90 minuten vol. De Nigeriaan mocht voor het eerst opdraven sinds zijn aanvaring met de STVV-fans na de thuismatch tegen Charleroi. Na de koffie vierde ook Steve De Ridder zijn rentree. De krijger op het Truiense middenveld viel voor Nieuwjaar uit met een rugblessure en mag zich eindelijk weer voetballer noemen. Shinji Kagawa stond voor het eerst aan de aftrap en liet zich gedurende 60 minuten opmerken met enkele fraaie steekballetjes.

In een gesloten eerste helft met weinig kansen toonde Westerlo zich de efficiëntste. Op een hoekschop klommen de Kemphanen op voorsprong via een fraaie kopbal van Soumah. Na de pauze hing STVV de bordjes in evenwicht via Teixeira, die als een volleerde spits zijn mannetje uitschakelde en raak trof op een voorzet van Pius. Diezelfde Pius veroorzaakte in minuut 70 een strafschop die tot de 2-1 leidde, meteen ook de eindstand in het Kuipje.

Junior Pius. — © Dick Demey

STVV: Vanmarsenille – Hashioka, Pius, Teixeira, Bauer, Janssens, - Reitz, Lavalée, Kagawa – Klauss, Koita.

VERVANGINGEN: 46’ Klauss door Hara; 46’ Hashioka door Leistner; 46’ Bauer door Brüls; 46’ Lavalée door De Ridder; 46’ Koita door Matsubara; 61’ Kagawa door Balongo; 61’ Reitz door Delorge.

DOELPUNTEN: 42’ Soumah 1-0; 60’ Teixeira 1-1; 71’ Paulet (strafschop) 2-1.

© Dick Demey

© Dick Demey