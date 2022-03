Hasselt

Het is een waanzinnig cijfer: van de 7,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn er intussen 4,3 miljoen op de vlucht in binnen- of buitenland. Hasselaar Koen Sevenants coördineert voor Unicef de ngo’s die die kinderen helpen. “Als er chemische wapens ingezet worden, is die jonge generatie nu al verloren.”