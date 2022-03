NAVO-bondgenoten sturen vier extra gevechtsgroepen naar oostflank en gaan Oekraïne nog meer steunen

De Noorse secretaris-generaal wees op de veranderde veiligheidsomstandigheden in Europa door de Russische inval in Oekraïne, en daarom is een “reset” nodig van de verdediging en afschrikking op de oostflank. Vandaag heeft de NAVO al gevechtsgroepen in de Baltische staten en in Polen, de vier nieuwe moeten komen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije.

De NAVO-lidstaten beslisten verder ook om de steun aan Oekraïne zelf op te drijven, “opdat ze hun fundamenteel recht op zelfbeschikking kunnen handhaven. “We zijn vastberaden om alles te doen om Oekraïne te helpen”, zei Stoltenberg. Dat betekent onder meer steun op het vlak van cyberveiligheid en bescherming tegen dreigingen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire aard. Wat betreft dat laatste gaat het om bescherming, opleiding en crisis management.

Van NAVO-troepen in Oekraïne is geen sprake, beklemtoonde Stoltenberg nog. “We hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het conflict niet verder escaleert”, aldus de Noor. “Dat zou nog gevaarlijker zijn en nog meer vernieling aanrichten.”