Het nieuwe album van Clouseau: Koen Wauters bezingt verdriet om zijn scheiding

Clouseau heeft met Jonge Wolven een niks-in-de-mouwenplaat gemaakt. Twaalf popsongs met kop en staart, opgenomen met echte instrumenten zonder al te veel studiopoespas. En die songs gaan hier en daar over de echtscheiding van zanger Koen Wauters. Zoals opener Vage Herinnering, dat meteen garant staat voor een typisch Clouseau-refrein. In opvolger Stil bezingt Koen het gevoel van leegte wanneer zijn kinderen bij zijn ex zijn en hij alleen achterblijft in een groot, leeg huis. De Liefde is hoe dan ook het hoofdonderwerp van Jonge Wolven, maar in Nu Gaat Het Gebeuren ruikt het een beetje aangebrand. Verkneukelt Koen zich hier op een triootje of is die ‘tweede dame’ op het bed gewoon de huiskat? We vragen het ‘m snel, het antwoord leest u binnenkort in deze kolommen. Maar eerst de eindconclusie. Hekkensluiter Het Einde Is Nabij is een punkpastiche, wat ons betreft een Ça Plane Pour Moi-jasje dat Clouseau niet staat. Verder is op dit veertiende Nederlandstalig studioalbum alles aanwezig dat de harten van Clouseau-fans sneller doet slaan. (jsm)