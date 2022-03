Mijnwerkers betogen in Wetstraat voor rente op achterstallig pensioen

82.188 euro netto. Dat is het bedrag dat elke Limburgse ondergrondse mijnwerker moet krijgen als interest op achterstallig pensioen. Zo’n 3.000 mijnwerkers zullen daarom maandag hun stem laten horen in de Brusselse Wetstraat, waarna ze ontvangen worden op het kabinet van premier De Croo. Een wetsvoorstel in 2020 keurde goed dat zo’n 7.000 mijnwerkers een verhoging van hun pensioen krijgen door een foute berekening in 1990. Maar de intresten zijn niet meegestort. Daarom volgt er opnieuw protest.