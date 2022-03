Politieman die werd neergestoken in Leopoldsburg is aan de beterhand

De politieagent van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo, die vorige week in Leopoldsburg een messteek in de hals kreeg, is aan de beterhand. Hij houdt aan het incident een diepe wonde over, maar hij wil snel weer het werk hervatten. De dader, een man van 70, werd door de speciale eenheden van de Federale Politie neergeschoten. Hij overleed. De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo ziet de agressie tegenover agenten en de onverdraagzaamheid in de samenleving toenemen. De zone overweegt de aankoop van bodycams. Ook is er een verschuiving bezig naar andere criminaliteitsfenomenen. Bij online-oplichting maakten cybercriminelen in de zone alleen al 2 miljoen euro buit. 40 tot 50 procent kon gerecupereerd worden door snel handelen van de cel cybercrime. De daders opereren vaak vanuit het buitenland.