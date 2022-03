Radiovriendelijke openhartigheid: Selah Sue schuwt persoonlijke thema’s niet op ‘Persona’

Anhedonie, ofwel het niet meer kunnen ervaren van vreugde als gevolg van de antidepressiva die ze als tiener kreeg voorgeschreven. Erg sexy klinkt het niet als onderwerp voor een song. Toch komt Selah Sue ermee weg in Pills, de openhartige comebacksingle die momenteel hoge toppen scheert. Verpakt als warmbloedige discopop met een snuifje French house drijft het alter ego van Sanne Putseys (31) met die nieuwste hit demonen uit. Want hoe radiovriendelijk haar muziek ook klinkt, op Persona schuwt de gelauwerde Leuvense de persoonlijke thema’s niet. Zeven jaar na voorloper Reason toont Selah Sue zich op dit derde album artistiek volwassen.

Op Persona evoceert de zangeres naar eigen zeggen vele facetten van zichzelf; van de perfectionist en de people pleaser tot de moeder en de zelfkritische melancholicus die naar aandacht snakt. Terwijl ze zich tekstueel kwetsbaar opstelt, laten de puike productie en gastrolletjes voor rappers uit Nigeria (TOBi), de VS (Mick Jenkins) en Frankrijk (Benjamin Epps) het album even sierlijk als slim laveren tussen soulvolle synthpop, R&B en allerlei trendy subgenres. Na het intieme opstapje dat The Bedroom EP was, eist Selah Sue nu met Persona schijnbaar moeiteloos haar plaats weer op.(gj)