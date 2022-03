Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Maar liefst 5000 vacatures zijn er in Vlaanderen. Door corona hebben de opleidingen lang stilgelegen. En daar is nu een lange wachttijd voor. In Wilrijk was er daarom vandaag een transportdag. Om geïnteresseerden het vak van vrachtwagenchauffeur te leren kennen.