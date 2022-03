Zoektocht naar vermiste Natacha in Peru wordt verder gezet

De zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe wordt voortgezet in de onontgonnen gebieden van de Colca-vallei (Arequipa) in Peru. Een dertigtal politieagenten is belast met de zoektocht. Dat meldt de Peruaanse nieuwssite Andina woensdag.

Bijna twee maanden na de verdwijning van de Belgische toeriste zet de politie de zoektocht voort in gebieden die nog niet eerder waren verkend, aldus kolonel Luis Pacheco, hoofd van de politieregio Arequipa.

De officier zei dat op dinsdag en woensdag reddingswerkers op pad zijn gegaan om gebieden van de Colca-vallei te verkennen die nog niet eerder waren geïnspecteerd. Deze zoekacties zullen de komende dagen worden voortgezet.

Natacha de Crombrugghe (28) is vermist sinds 24 januari. Ze was op een trektocht in Peru. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer in Cabanaconde, voordat zij vertrok naar de Colca Canyon.