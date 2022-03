De nieuwe, zestiende editie van de Dikke Van Dale is dikker geworden (plus 482 bladzijden), zwaarder (iets boven de 7 kg in drie delen), warmer – elk boekdeel een andere zachte tint aan de buitenkant en dichter bij de levende taal aan de binnenkant - , actueler, Vlaamser - stel u dat voor -, en niet te versmaden, ook geestiger.