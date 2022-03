Recontructie van dodelijk ongeval met fietser in Diepenbeek moet opheldering brengen

In de Molenstraat in Diepenbeek is donderdagmiddag een reconstructie gehouden van het dodelijk verkeersongeval van 28 oktober vorig jaar, ook een donderdag. Toen kwam een 67-jarige fietsster uit Bilzen om bij een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde bij de spoorwegovergang in de Molenstraat. Op die plaats werd toen gewerkt aan het spoor en er was eenrichtingsverkeer ingevoerd. Veel bestuurders negeerden dit. Het was niet meteen duidelijk of de verkeerssituatie mee verantwoordelijk was voor het ongeval. Een verkeersdeskundige werd aangesteld. De reconstructie zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de situatie en over de omstandigheden.

maw