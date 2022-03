Mignolet en co moeten vroeger uit de veren door… Joe Biden

De Rode Duivels spelen zaterdag een vriendschappelijke interland tegen Ierland. Vrijdag vliegen ze al richting Dublin. Vlucht SN1061 was oorspronkelijk gepland om 11.40 uur. Maar Joe Biden gooide roet in het eten.

LEES OOK. Hans Vanaken, van flop op het EK naar laatbloeier van de Gouden Generatie: “Mijn ambitie is een basisplaats op het WK”

De Amerikaanse president brengt een bliksembezoek aan Brussel, voor onder meer deelname aan de NAVO-top. Woensdagavond landde Biden met zijn Airforce One op de luchthaven van Melsbroek. Vrijdagvoormiddag zal hij daar ook weer opstijgen richting Warschau. Om alles vlot te laten verlopen, moeten andere vluchten verzet worden. Ook die van de Rode Duivels. Simon Mignolet en co zullen daardoor vroeger dan gepland uit de veren moeten, want de ze kiezen om 10.15 uur het luchtruim. Vrijdagavond is er nog een training voorzien in het schitterende Aviva Stadium in Dublin. De aftrap is zaterdag al om 17 uur voorzien.

LEES OOK. Leandro Trossard wil vertrouwen tanken bij Duivels: “Op deze momenten kan je je tonen”