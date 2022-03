Herk-de-Stad/Helsinki

Of hij nu een gratis sauna neemt, op jacht gaat naar het noorderlicht of met de ferry naar Estland vaart om goedkoop bier in te slaan, Erasmusstudent Jasper Surmont (21) heeft in Helsinki altijd wel iets te doen na zijn lessen. “Cafés moesten om 23 uur dicht door corona, sauna’s bleven de hele nacht open.”