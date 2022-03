Dure fietsen erg gegeerd bij dieven: 95 vaststellingen in 2021 in Beringen/Ham/Tessenderlo

bij de politie Beringen/Ham/Tessenderlo stelden ze in 2021 vast dat dure fietsen gegeerd zijn bij dieven. Met 95 vaststellingen noteerden ze vorig jaar een stijging van 32 procent. Vooral elektrische exemplaren en racefietsen zijn in trek. Ook het rijden onder invloed van alcohol en drugs steeg sterk.

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo stelde donderdag de jaarcijfers voor. Daaruit konden ze enkele tendensen distilleren. “Voor het derde jaar op rij steeg het gebruik van drugs bij bestuurders”, vertelt waarnemend korpschef Geert Wouters. In 2021 waren er 230 vaststellingen, goed voor +10 procent. “We merken dat het vooral jonge bestuurders zijn die het vaak evident vinden om onder invloed van drugs en lachgas te rijden. Het uitgaansleven ging door de coronamaatregelen dan wel op slot, maar het deed hen ertoe verleiden om thuis te gebruiken. Dat ze de drugs vaak combineren met alcohol vergrootte zo ook het risico op een ongeval”, verduidelijkt Wouters.

Lachgas en alcohol

Dat blijkt eveneens uit het cijfermateriaal. Zo waren er 290 vaststellingen voor rijden onder invloed van alcohol (+21%) en ziet de zone met 220 verkeersslachtoffers dat dit aantal met 12% gestegen is tegenover 2020. “We zetten heel hard in op controles en onze verkeersdienst levert sterk werk. Maar helaas gebeurt het te vaak dat de mensen zich niet aan de regels houden.” Een blik op het overzicht van de straten waar de verkeersongevallen met gewonden gebeuren ziet twee locaties helemaal bovenaan prijken. Het gaat om de Paalsesteenweg (19) en Koolmijnlaan (15) in Beringen en dat is geen verrassing. Zowel politie als gemeente bekijken de mogelijkheden om die cijfers naar onder te krijgen.

79 malafide ondernemingen

De politiezone startte eind 2020 nog met een nieuw project rond het opsporen van malafide firma’s. De wijkagenten werden op pad gestuurd om naast de traditionele woonstcontroles ook langs te gaan bij bedrijven. Ze bezochten meer dan 1.000 firma’s en daaruit werden vorig jaar zo’n 79 vermoedelijke spookbedrijven aangeduid. De lokale recherche opende een onderzoek tegen de potentieel malafide ondernemingen en ruim vier op tien (43%) van de firma’s waarvoor een pv werd opgesteld is intussen verdwenen. “Het project wordt in samenwerking met het parket in heel Limburg uitgerold”, reageert de korpschef.

Cybercriminelen maken 2 miljoen buit

Net zoals in het hele land waren de cybercriminelen vorig jaar uiterst actief. Het aantal vaststellingen steeg met een vierde en de oplichters konden bijna 2 miljoen euro buitmaken. “We hebben vorig jaar een afzonderlijke cel cybercrime opgericht en we ontwikkelden een app voor ons personeel om de feiten makkelijker en efficiënter te registreren. Voorts vragen we de slachtoffers om zich meteen te melden. De helft van het geld kan gerecupeerd worden als we binnen de dag kunnen handelen.”

9 gewonden door agressie

Tot slot noteerden ze in de politiezone twintig arbeidsongevallen in 2021. In negen van die gevallen ging het om een interventie waarbij een agressief persoon zich weerspannig opstelde. De aangevallen inspecteurs waren daarbij in totaal 67 dagen werkonbekwaam. In de loop van dit jaar wordt daarom bekeken of er moet geïnvesteerd worden in bodycams. “We hopen zo onze mensen beter te beschermen tegen gewelddadig gedrag”, besluit Wouters.

Verduidelijking fusie in 2022

Op bestuurlijk vlak moet dit jaar dan weer meer duidelijkheid brengen over de mogelijke fusie met de zones Lommel, Kempenland en HANO. “Die gesprekken verlopen momenteel goed, maar we kunnen niets zeggen over wanneer we definitief uitsluitsel hebben. Dat zal zich nog moeten uitwijzen”, zegt de Beringse burgemeester Thomas Vints (CD&V). “We zijn al meermaals samengekomen om te onderzoeken waar we in het veld, maar ook achter de schermen de zaken op elkaar moeten afstemmen. We zijn er van overtuigd dat 2022 meer duidelijkheid zal brengen”, aldus de burgemeester.

ppn/zb