De civiele bescherming heeft donderdagvoormiddag een wietplantage opgeruimd in Smeermaas. — © Tom Palmaers

Lanaken

In een loods op de Industrieweg in Smeermaas heeft de civiele bescherming donderdagvoormiddag een wietplantage opgeruimd. De politie Lanaken-Maasmechelen is bezig met het onderzoek.