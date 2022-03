Smogalarm: morgen en overmorgen snelheidsbeperking tot 90 km/uur op verschillende snelwegen

Net als de voorbije dagen worden donderdag in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. De hoogste concentraties worden in het noorden van het land gemeten.

De informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht aan PM10 wordt sinds maandag overschreden in Vlaanderen. Donderdag wordt ook de informatiedrempel in het Brussels en Waalse gewest overschreden.

Concreet betekent dit dat in Vlaanderen en Wallonië vrijdag en zaterdag een snelheidsbeperking tot 90 km/u zal gelden op een aantal autosnel- en ringwegen. In het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest zal een snelheidsbeperking tot 50 en 90 km/u gelden op plaatsen waar de snelheid normaal respectievelijk 70 of 90 km/u en 120 km is.

Door de opstapeling van de luchtvervuiling, veroorzaakt door het verkeer, de industrie, residentiële verwarming en landbouw en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties vrijdag en zaterdag hoger zullen zijn dan 70 microgram per kubieke meter lucht in minstens één van de drie gewesten.

Zaterdag zal gecommuniceerd worden of het smogalarm verlengd of afgeblazen wordt, aldus IRCEL.