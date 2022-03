GEMEENTERAAD. Krijgt Peer nooddorp voor Oekraïners? “Niet haalbaar om dorp voor duizenden te organiseren”

Dommelhuis: Schepen Dirk Colaers (CD&V) lichtte toe hoe de omgevingsaanleg van het Dommelhuis aan de Steenweg Wijchmaal zal verlopen. Er wordt een parkomgeving gerealiseerd met vlonders, en op de vijver een trekvlot met aanlegsteigers. Hierbij wordt gelet op toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Aan Esmeralda komt een fietscafé en wordt een terras ingericht. Langs de steenweg komen permanent amfibieschermen om de paddentrek veiliger te laten verlopen. De vergunningsaanvraag loopt en verwacht wordt dat de grondwerken begin mei starten zodat het resultaat midden oktober klaar is. De totale kostprijs wordt geraamd op 325.000 euro. De schepen lichtte toe dat tijdens de voorbereiding waarbij water in de poel moest zakken een inschattingsfout gebeurde. “Kikkerdril kwam aan het oppervlak. Met ANB en lokale natuurhelpers hebben we toen snel geschakeld en de kikkereitjes naar dieper water kunnen verplaatsen.”

Nooddorp: In een toegevoegd punt stelde onafhankelijke oppositieraadslid Peter Smeets voor dat Peer zich kandidaat stelt om een nooddorp voor langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen in te richten. “Vorig jaar hebben we grond aankocht in woonuitbreidingsgebied vlakbij het Wijchmaalse centrum waar heel wat voorzieningen aanwezig zijn. Een geschikte locatie die kan worden bekeken, eventueel in combinatie met initiatieven rond ‘tiny houses’”, stelde hij. N-VA en Vooruit waarschuwden om ondoordacht te beslissen en stelden dat een dergelijk voorstel eerst onderzocht moet worden. “Ook een draagvlak bij de verenigingen is belangrijk, een nooddorp mag geen geïsoleerde plaats worden”, stelde Ria Plasschaert (Appel). Burgemeester Steven Matheï (CD&V) reageerde dat een collectieve opvang met 60 plaatsen wordt voorbereid in de VDAB-gebouwen. “We vormen aan kantoorgebouw om naar een woongebouw waar families privacy hebben. We streven hierbij naar een kwalitatieve begeleiding. Tel daarbij de opvang bij Peerse gezinnen, en we komen aan ruim 200 opvangplaatsen. Over de nooddorpen is er op Vlaams niveau nog geen duidelijkheid, en dus is het onverstandig om nu solo slim te gaan spelen zonder dat we de modaliteiten kennen. Voor een gemeente zoals Peer is het gewoon ook niet haalbaar om alleen een nooddorp voor duizenden mensen te organiseren. Voor alle duidelijkheid, vanuit de provincie is er ook nog geen concrete vraag gesteld, maar ligt de focus nu op lokale opvanginitiatieven.” Uiteindelijk gingen alle fracties akkoord om het voorstel opnieuw te bespreken bij een concrete gelegenheid.

Fietsen: Raadslid Dominique Vanderhoydonck (Appel) polste naar de plannen voor de Peersedijk waar vorig jaar een tractorsluis werd aangekondigd. “Tegen februari was ons duidelijkheid beloofd, maar we horen niets”, luidde het. “We zitten samen met Houthalen-Helchteren die ook nog heel wat reacties hebben ontvangen, en organiseren weldra een participatiemoment over de bevindingen. We vonden het ook belangrijk om dit fysiek te kunnen doen”, stelde burgemeester Matheï.