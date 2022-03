Van Phaedra tot Madieke: alle kussen uit ‘De Bachelor’ op een rijtje

Niet één, niet twee, niet drie, maar vier: het lijstje van vrouwen die bachelor Fabrizio de afgelopen weken kuste, wordt almaar langer. “Ik zou mezelf nooit omschrijven als een player”, vertelde hij nochtans in een recent interview met onze krant. Wij zetten alle kussen al even op een rijtje.

Vrijgezel Phaedra scoort een date met Fabrizio. In een gezellige setting genieten ze samen van lekker eten en kaarsjes. Het kan haast niet romantischer, maar dan besluit Fabrizio om een versnelling hoger te schakelen.

De date van Fabrizio en Phaedra in De bachelor is nog maar net voorbij of er volgt al een nieuwe met Sanne. Ook daar ontstaan er vlindertjes en al snel volgt er ook een zwoele kus...

Margaux bereidt een sexy date voor met Fabrizio in een nieuwe aflevering van De bachelor. Ze zorgt voor een passionele massage tussen de olijfbomen. “Margaux is zeker iemand waar ik verliefd op zou kunnen worden”, verklapt Fabrizio. Eindigen ze de date met een kus?

Madieke komt net terug van haar date met Fabrizio in De bachelor. De andere meisjes zijn benieuwd naar wat er exact gebeurd is. Wanneer ze horen dat er weer gekust werd, beginnen ze toch te twijfelen aan de oprechtheid van Fabrizio.

