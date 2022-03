Ito en Japan mogen naar WK in Qatar na twee late goals van Union-spits Mitoma

Junya Ito (KRC Genk) en Japan hebben na een oververdiende 0-2 zege in Australië hun WK-ticket op zak.

Een dominant Japan kwam voor rust één keer goed weg, toen de Australische openingstreffer werd afgekeurd na een fout van Sainsbury (Kortrijk) op doelman Gonda. Toch waren het de bezoekers die de overwinning verdienden. Aangever Ito zette Minamino (Liverpool) tot twee keer toe op weg naar een doelpunt. Maar een kopbal van Minamino botste via lat en paal weer het veld in, een trap werd door Sainsbury van de lijn gehaald. Tussendoor was nog een knal van de Liverpool-speler op de deklat gestrand.

Doelman Ryan, de beste Australiër, maakte in de slotfase een poeier van Ito onschadelijk, maar moest zich in de absolute slotfase gewonnen geven, toen invaller Mitoma van dichtbij raak trof. De aanvaller van Union verdubbelde zelfs nog de score (0-2). Door de zege van Japan is ook Saoedi-Arabië zeker van een ticket voor Qatar 2022, Australië moet naar de loodzware barrages. (mg)

© AP

© AFP