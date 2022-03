Selah Sue kopt binnen: “Wil nog eens spelen op een festival waar iedereen echt kan muilen en schuren”

Sinds kort een derde album uit, na veertien jaar gestopt met antidepressiva en moeder van twee kinderen. Het leven van Sanne Putseys, beter bekend onder haar artiestennaam Selah Sue, biedt genoeg stof voor een lange en interessante babbel over de afgelopen jaren van haar leven. In onze videorubriek ‘kopt binnen’ houdt ze het dan weer kort maar krachtig. “Ik wil ooit nog eens een keer spelen op een festival waar iedereen echt kan muilen en schuren”, vertelt de zangeres. “Want dat is al lang geleden.”