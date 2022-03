OPROEP. Nooit zoveel katten geregistreerd als in 2021: stuur hier jouw huisdier in

Vorig jaar werden er in Vlaanderen bijna 100.000 katten geregistreerd in de centrale databank CatID. Dat is een stijging van 9,38 procent ten opzichte van 2020 en het hoogste cijfer sinds de opstart van de databank in 2017. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). En de populairste naam? Simba! Stuur hier de leukste foto van jouw kat in en bekijk de andere viervoeters die Limburg tot een kattenparadijs maken. Vermeldt bij de inzending ook zeker de naam van jouw kat.