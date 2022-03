Ticketverkoop Pukkelpop van start: dit moet je weten

Hoe laat start de ticketverkoop en hoe kan ik tickets bestellen?

Om jezelf te verzekeren van een plekje op de weide moet je vandaag stipt om 13 uur op deze site zijn: https://tickets.pukkelpop.be/nl/. Koop jouw ticket enkel via de officiële site want tickets kopen via social media, op een veilings- of tweedehandssite is niet verstandig. Je kan betalen met Bancontact, Visa, Mastercard en Maestro. Overschrijvingen zijn niet mogelijk.

Hoeveel tickets kan ik kopen?

Je kan maximaal 6 tickets bestellen per persoon. Als je in naam van iemand anders bestelt, zorg er dan wel voor dat je alle gegevens hebt van die persoon (voornaam, achternaam, geboortedatum en adres). Let op want donderdagtickets worden niet apart verkocht.

Wat kost dat allemaal?

Een dagticket kost 115 euro, een combiticket kost 245 euro, zoals altijd met de treinrit inbegrepen. In 2019 kostte een dagticket 100 euro en een combi 205. Respectievelijk een stijging van 15 en 40 euro dus anno 2022. “We zitten drie jaar verder en het leven is duurder geworden. Dat merkt iedereen als ie een volle winkelkar moet betalen”, zegt woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop gevraagd naar de reden van de prijsstijging.

Ik heb al een ticket gekocht in 2020 of 2021. Wat moet ik nu doen?

Wie een ticket in 2020 kocht en dat altijd heeft bijgehouden, doet een goede zaak, want die moet niet bijbetalen. Ook eten en drinken wordt duurder. Je betaalt 3 euro voor een pintje als je bonnen online koopt vóór 31 juli. Food & Drink vouchers (20 bonnetjes) kosten tot dan 60 euro. “Drie euro voor een pint is dezelfde prijs als een pint op het terrein in 2019. In voorverkoop betaalde je toen 2,75 euro voor één bon”, zegt Luyten. Hoeveel één bonnetje óp de wei kopen dit jaar zal kosten, zeggen ze nog niet te weten bij Pukkelpop.

Wanneer vindt Pukkelpop plaats?

Pukkelpop 2022 vindt plaats van donderdagavond 18 augustus tot en met zondag 21 augustus. Met een combiticket krijg je 4 dagen toegang tot het festival. Met een combi- of vrijdagticket kan je donderdag vanaf 18 uur op het festivalterrein.

Wie staat er op de affiche?

Er passeert veel muzikaal talent op de wei dit jaar maar hier al enkele headliners: Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Charlotte de Witte en Oscar & The Wolf komen deze zomer naar het festivalterrein in Kiewit. Voor de volledige affiche: kijk hier.

Hoe zit dat met dat extra festival?

Op zondag 14 augustus organiseert Pukkelpop een extra festival. Daarover communiceert Pukkelpop nu nog niet. “Het is een event dat los staat van Pukkelpop. We communiceren er binnenkort over. Ik kan je al vertellen dat het géén Rimpelrock zal zijn”, zegt Luyten.

Waar kan ik kamperen?

Voor de overnachters: Camping Relax is gratis, Camping Chill kost 30 euro. Wie meer luxe wil (en dus meer wil betalen) kan op Camping Comfy terecht. Alle formules zijn te zien op de site van Pukkelpop.

BVdB