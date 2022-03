Vorig jaar recordaantal katten geregistreerd, Simba is populairste naam

Vorig jaar werden er in Vlaanderen bijna 100.000 katten geregistreerd in de centrale databank CatID. Dat is een stijging van 9,38 procent ten opzichte van 2020 en het hoogste cijfer sinds de opstart van de databank in 2017. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Sinds 1 november 2017 geldt een identificatie- en registratieplicht voor katten. Alle katten moeten voor de leeftijd van 12 weken worden gechipt en ze moeten geregistreerd zijn voor ze verhandeld worden. In Vlaanderen werden vorig jaar 98.537 katten aangemeld in CatID. De totale teller van het aantal geregistreerde katten sinds de opstart van de databank staat daarmee op 354.360.

Het aantal geregistreerde katten stijgt elk jaar en dat levert een steeds accurater beeld op van de kattenpopulatie, aldus minister Weyts. In theorie gaat het om alle levende katten in Vlaanderen. In theorie, want baasjes moeten ook het overlijden van hun kat aangeven, maar doen dat niet altijd.

Uit de databank blijkt dat vorig jaar veertien katten werden gestolen. Het meest geregistreerde ras is de Europese korthaar (94.594). En baasjes blijken voor het geven van een naam aan hun kat inspiratie te halen bij de film The Lion King. Bij de kattinnen is Nala de meest gegeven naam (936 keer), terwijl dat bij de katers Simba (1.037 keer) is.

Stuur hier de mooiste foto van jouw kat in: