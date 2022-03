Na heisa over gelijke vergoedingen: Noorse voetbalvedette Ada Hegerberg bevestigt terugkeer bij nationale ploeg

“Ik ben blij dat ik vandaag kan terugkeren naar dit team en kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk”, zegt de aanvalster. “Ik hou van voetbal en speel het spelletje graag. Over mijn beslissing in 2017 heb ik geen spijt. Maar ik heb veel tijd gehad om na te denken, over verschillende aspecten in mijn leven. Ik heb open gesprekken gevoerd met de federatie.”

Het nieuws over haar comeback is geen complete verrassing. Noorse media meldden woensdag immers al dat Hegerberg opnieuw het nationale shirt zou aantrekken.

© AP

De 26-jarige Hegerberg, bij de Franse topclub Lyon teamgenote van Red Flame Janice Cayman, kreeg in 2018 de allereerste Gouden Bal voor vrouwen. Een jaar eerder had ze na 66 interlands en 38 doelpunten afgehaakt bij de nationale ploeg na een geschil met de Noorse federatie, onder meer over de vergoedingen voor de speelsters.

Daardoor miste Hegerberg het EK van 2017 in Nederland waar Noorwegen met 0 op 9 in de groepsfase werd uitgeschakeld, onder meer na een 0-2 nederlaag tegen België. Vier jaar eerder hadden de Noorse vrouwen, met Hegerberg, nog de EK-finale verloren tegen Duitsland.

Op het EK van deze zomer in Engeland is Noorwegen ingedeeld in een groep met het gastland, Oostenrijk en Noord-Ierland.