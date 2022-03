Homejacking Helchteren: drie gemaskerde minderjarigen zonder buit gaan lopen na gevecht

Politie Carma heeft woensdag drie verdachten gearresteerd na de diefstal met geweld in een huis in Helchteren. De gemaskerde jongens waren nog minderjarig. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. De gewapende jongens kregen niet het geld dat ze eisten.

Rond 16.30 uur drongen twee gemaskerde daders het huis binnen op de Kazernelaan in Helchteren. Een derde jongen bleef buiten aan het huis op de uitkijk staan. De overvallers bedreigden de bewoonster met een wapen. Ze eisten geld. De 32-jarige ex-partner van de vrouw was ook aanwezig. Hij viel de daders aan. Het kwam tot een schermutseling tussen de ex-partner en de twee gemaskerde jongens. De man kreeg een klap op het hoofd en raakte gewond. Hij is niet in levensgevaar. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De daders zijn zonder buit gevlucht.

De drie minderjarige jongens vluchtten in de richting van Peer. Politie Carma kon de verdachten in de boeien slaan. In het politiekantoor zijn ze verhoord. Twee minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Hasselt, een van de jongens is voor de jeugdrechter in Antwerpen gekomen.

