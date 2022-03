Arnaud De Lie niet in Ronde van Vlaanderen voor … WorldTour-punten

Arnaud De Lie (20) sprintte in Brugge-De Panne naar een achtste plaats en de manier waarop was verbluffend. Het toptalent van Lotto Soudal verloor in de finale een pak plaatsen na een val van Pascal Ackermann.

“Hoe kon hij nu vallen? Plots zat ik op plaats 40. Ik heb een enorme sprint gedaan, al vanaf 350 meter van de meet. Ik heb heel veel renners opgeraapt en werd uiteindelijk nog achtste. Doodzonde, ik had de benen om te winnen. Dat is nu al de derde keer dat ik pech heb, na Nokere en Bredene-Koksijde. En dit was een World Tour-koers, ik kon mij meten met de toppers. Alhoewel: ik heb maar een gemiddelde van 200 watt, dus het was simpel.” (lacht)

De Lie rijdt zondag ook Gent-Wevelgem. “We zien wel, dat wordt een veel zwaardere koers. Maar ik heb geen schrik van de Kemmelberg.” Opmerkelijk: Lotto Soudal haalde De Lie van de deelnemerslijst voor de Ronde van Vlaanderen. Het team van John Lelangue is verwikkeld in een intense strijd voor een plekje in de World Tour volgend seizoen en moet UCI-punten scoren. Vandaar dat het zijn spurter in het weekend van Vlaanderens Mooiste moet opstellen in de Volta Limburg Classic.