Gianni van der B., die met zijn vriendin Melissa meedeed aan Temptation Island, is één van de hoofdverdachten in het onderzoek naar een crystal meth-lab. — © RTL

Temptation Island-ster Gianni van der B. uit Weert heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. De 29-jarige oud-deelnemer van het realityprogramma zit in de cel op verdenking van betrokkenheid bij het grootste drugslaboratorium voor crystal meth dat ooit in Nederland is ontdekt. Een undercoveroperatie van de recherche wist hem te ontmaskeren.