Drama voor vrouwenteam Bingoal nacht voor Brugge-De Panne: “Negen fietsen en heel wat ander materiaal gestolen”

Het vrouwenteam van Bingoal Casino-Chevalmeire kreeg in de nacht van woensdag op donderdag ongewenst bezoek. De wielerploeg neemt donderdag deel aan de WorldTourkoers Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne.

“Toen onze mechaniekers donderdagochtend naar de vrachtwagen gingen om het materiaal in orde te brengen, merkten ze op dat de deur van de camion simpelweg verwijderd was”, meldt sportdirecteur Christophe Scheire. “Blijkbaar moeten de dieven de scharnieren doorgeslepen hebben en zich zo een toegang tot ons materiaal verschaft hebben. Na een eerste bilan blijken er zes reservefietsen ontvreemd te zijn, dit naast drie tijdritfietsen enkele wielen en heel wat ander materiaal.”

“Wij zijn nu in allerijl naar de service course gereden om nog wat reservemateriaal te gaan ophalen. Dit is alvast een fikse domper voor de start van deze belangrijke wedstrijd voor ons.”