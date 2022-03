Ombudsman neemt telecomoperator Scarlet op de korrel: maar liefst 122 procent meer klachten

Er zijn vorig jaar fors meer klachten over Scarlet binnengestroomd bij de ombudsdienst voor telecommunicatie dan het jaar voordien. Op jaarbasis gaat het over een stijging met maar liefst 122 procent. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van de ombudsdienst.

De top vijf van operatoren die in 2021 de meeste klachten hebben gegenereerd is nog steeds dezelfde als in 2020, met Proximus op nummer 1, gevolgd door Telenet, Orange, Scarlet en Voo. Maar waar vier van die vijf volgens de cijfers wel vooruitgang hebben geboekt, krijgt Scarlet van de ombudsman een dikke veeg uit de pan. “Naast het hoge aantal geregistreerde klachten, vormen de verscheidenheid en de hardnekkigheid van de vastgestelde problemen en storingen een fenomeen waarmee de ombudsdienst zelden werd geconfronteerd”, aldus de ombudsman over Scarlet.

In totaal kwamen er bij de ombudsdienst vorig jaar 13.355 schriftelijke verzoeken tot interventie binnen. Dat is een daling met 4,87 procent tegenover 2020, toen er 14.039 klachten waren. Er werden in de loop van vorig jaar door de ombudsdienst 14.049 dossiers geanalyseerd, behandeld en afgesloten. In bijna 97 procent van de klachten leidde de bemiddeling tot een minnelijke schikking met de gebruiker.

Het merendeel van de klachten gaat over de facturatie, gevolgd door klachten rond contractuele aangelegenheden en storingen. De ombudsdienst merkt echter op dat net als vorig jaar het wisselen van operator via EasySwitch ook in 2021 heel wat telecomgebruikers grijze haren bezorgde. Een ander pijnpunt van vorig jaar jaar - de structurele gebruikersproblemen rond het sociaal tarief - is evenmin opgelost. Volgens de ombudsman zouden nochtans heel wat van deze klachten vermeden kunnen worden bij een automatische toekenning aan alle rechthebbenden.