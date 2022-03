Tien procent te snel bij flitsmarathon in Haspengouw

Tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag is op de provinciewegen en lokale wegen nog tien procent van de bestuurders beboet. De politie hield snelheidscontroles op plaatsen waar het onveilig is door snel verkeer.

Lokale politiekorpsen weten doorgaans waar de drukke of gevaarlijke punten zich bevinden. Uit de zopas vrijgegeven cijfers voor de politiezone Kanton Borgloon blijkt dat, ondanks de aangekondigde actie, toch nog ruim 10% van de bestuurders zich heeft laten verrassen. In totaal werden 5433 voertuigen gecontroleerd; 10,12% daarvan reed te snel. In Alken lag dat percentage zelfs op ruim 16% in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. In Borgloon werd er overdreven snel gereden in de Broekomstraat, de bekende ‘snelheidsbaan’ tussen Borgloon en Heers. In Kortessem bleek de Helstraat triestige kampioen met maar liefst 44% overtreders. Bijna één op twee reed daar dus te snel. In Wellen waren het vooral de Beursstraat en de weg naar Borgloon waar snelheidsduivels zich lieten gaan. De hoogst gemeten snelheid betrof een motorfiets die aan 102 kilometer per uur reed.

In de politiezone van Sint-Truiden werden er 1499 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Daarvan waren er 232 met een te zware voet. In de Galgestraat te Sint-Truiden reed één op vier te snel. In de Tegelrijstraat te Nieuwerkerken was dat zelfs bijna één op drie. RC