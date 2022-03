Antwerp verliest sponsor Select Group door aanstelling omstreden Marc Overmars: “Druist rechtstreeks in tegen onze waarden”

Antwerp FC telt binnenkort een sponsor minder door de aanstelling van de omstreden Marc Overmars als technisch directeur. Select Group, een bedrijf in human resources, heeft besloten om de samenwerking na dit seizoen niet te vernieuwen. Voorlopig is het de eerste en enige sponsor om deze knoop door te hakken.

“Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd”, meldt Select Group na het nieuws over Marc Overmars eerder deze week.

“De keuze om de heer Overmars, die recentelijke werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group. Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.”

“Als Select Group hebben wij dan ook beslist om ons partnership met RAFC niet te zullen vernieuwen voor het seizoen 2022 – 2023.”

Opvallend: bij Antwerp is, los van de persconferentie maandag, nog altijd niet via de officiële clubkanalen gecommuniceerd over de komst van Marc Overmars.