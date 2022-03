Alex Agnew blaast stunt op festivalweide Werchter af omdat ticketverkoop teleurstelt

“Spannend, angstaanjagend, uitdagend en cool.” Zo kondigde Alex Agnew op 7 maart een nieuwe stunt aan. De standup-comedian zou zijn nieuwe show Wake Me Up When It’s Over op 18 juni vanop de festivalweide in Werchter spelen. Twee weken later wordt de stunt afgeblazen omdat de ticketverkoop niet goed loopt. De kick-off van Agnews nieuwe show verhuist naar 20 september in de Stadsschouwburg van Antwerpen, de start van de tournee door Vlaanderen.

Once in a lifetime, klonk het in het persbericht van 7 maart. Naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag en omdat hij twintig jaar op het podium staat, zou Alex Agnew de kick-off van zijn nieuwste show – de eerste na twee jaar coronapauze – in Werchter spelen, voor een publiek van maximum 60.000 mensen.

In de zomer van 2021 had Agnew al eens opgetreden op de wei van Werchter, tijdens Werchter Parklife. Een coronaproof event voor een zittend publiek, netjes op afstand, aan tafeltjes van vijf. Deze primeur van een comedyshow in openlucht wilde hij op 18 juni nog eens herhalen, maar dan voor tienduizenden mensen en met veel toeters en bellen.

Geschiedenis schrijven

Een gewaagde gok, zou je denken, maar Herman Schueremans, ceo van organisator Live Nation, geloofde er helemaal in: “De grootste comedyshow ooit, van the king of comedy. Wij zijn trots hiervan deel uit te maken en we gaan samen geschiedenis schrijven.”

En geschiedenis had Agnew al geschreven. In 2011 verkocht hij vijf keer het Sportpaleis uit met zijn show Larger than Life: The Best of Alex Agnew 10 years Life On Stage. Een stunt die hij nog eens herhaalde, want in totaal stond hij twaalf keer voor een uitverkocht Sportpaleis.

Zijn met veel bombarie aangekondigde nieuwe stunt in het Festivalpark van Werchter is nu, in samenspraak met Live Nation, geschrapt. De ticketverkoop loopt niet goed, of toch niet goed genoeg om de grote productionele kosten van het evenement te dekken. “Ik zou in ieder geval iedereen die een ticket heeft gekocht enorm willen bedanken”, laat Agnew weten. “Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent. Jullie tickets worden uiteraard volledig terugbetaald door Ticketmaster.”

De première van de nieuwe show Wake Me Up When It’s Over wordt verplaatst naar 20 september in de Stadsschouwburg van Antwerpen, de start van een tournee in Vlaanderen én Nederland. Agnew laat weten dat hij enkele exclusieve shows bij onze noorderburen toevoegt aan de kalender.

Wrong time, wrong place, wrong idea

De ticketverkoop van de try-outs van zijn nieuwe show lopen ironisch genoeg wel als een trein. Alle voorstellingen zijn uitverkocht. Waarom de ticketverkoop voor Werchter hapert, is onduidelijk. Mogelijk spelen de moeilijke tijden waarin we leven mee, meent Alex Agnew. “Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalwei in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen?”, klinkt het. “Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea.”

De ticketverkoop van Wake Me Up When It’s Over in Werchter was gekoppeld aan een goed doel. Per ticket zou er één euro worden geschonken aan het Yamina Krossafonds voor borstkankeronderzoek. Alex Agnew houdt vast aan dat engagement. Van elke verkocht ticket van de volledige tournee gaat een euro naar het fonds. Tickets zijn verkrijgbaar via www.alexagnew.be.

(kvh)