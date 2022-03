Okapi Xandor geboren in Zoo Antwerpen: “Hij is klein, fijn en vinnig”

In Zoo Antwerpen is onlangs een okapibaby ter wereld gekomen. Xandor is het tweede kalfje van mama Lindi en het eerste van vader Semuliki. Zoo Antwerpen is internationaal stamboekhouder van de diersoort en dus zowat de wereldwijde “matchmaker” van okapikoppels.

Lindi beviel al op 23 februari, maar de Zoo maakte het nieuws pas nu bekend. Het kalfje is een mannetje en woog bij de geboorte 17 kilogram, met een schofthoogte van 76 centimeter. “Hij is klein, fijn én vinnig”, zeggen de verzorgers, die voor de naam Xandor kozen, wat “beschermer van het volk” betekent. Het dier heeft trouwens een roze tong, wat erg uitzonderlijk is voor okapi’s, die normaal gezien een blauwgrijs exemplaar hebben. Binnenkort zal Xandor buiten in het okapiperk te zien zijn.

De geboorte van Xandor brengt het totale aantal okapi’s in Antwerpen op vijf stuks. Ook vrouwtje Zaïre is trouwens zwanger. “Met het kweekprogramma willen we een reservepopulatie opbouwen”, zegt Sander Hofman, die voor Zoo Antwerpen het wereldwijde stamboek van okapi’s beheert. “Bij kweekprogramma’s van bedreigde dieren stellen we ons altijd dezelfde vraag: hoeveel dieren heb je nodig om een genetisch gezonde reservepopulatie te hebben? Bij okapi’s is het streefdoel 270 dieren, maar wereldwijd zijn er maar 178 dieren in dierentuinen. Als we deze populatiegroei in 100 jaar willen bereiken, moeten er wereldwijd jaarlijks tien okapi’s geboren worden.”

De okapi is ernstig bedreigd in het wild en komt alleen nog voor in de regenwouden van Congo. Hun habitat wordt bedreigd door kaalkap voor landbouw, tropisch hardhout en mijnbouw, er is politieke en sociaaleconomische onrust in het gebied en stropers hebben het op de dieren gemunt. Zoo Antwerpen beheert niet alleen het kweekprogramma in dierentuinen, maar steunt ook lokale projecten om de soort in het wild te helpen.