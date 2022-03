NAVO-leiders komen bij elkaar in Brussel voor buitengewone top over Oekraïne: dit staat er op de agenda

Op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 30 lidstaten donderdagvoormiddag bijeen voor een bijzondere NAVO-top over de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski is uitgenodigd om de NAVO-top via videoverbinding toe te spreken.

De secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, kondigde woensdag - in zijn persconferentie in aanloop naar de top - aan dat de lidstaten zullen beslissen om vier bijkomende gevechtsgroepen (zogeheten battlegroups) te ontplooien langs de oostelijke flank van de alliantie. Er zijn er al vier, in de Baltische staten en in Polen, en de vier nieuwe moeten er komen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije.

Kernoorlog

Daarnaast moeten de lidstaten ook de steun voor Oekraïne verhogen, met bijstand op vlak van cyberdefensie maar ook uitrusting om zich te beschermen tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen. De NAVO is immers ongerust over een mogelijke Russische inzet van zulke wapens in het conflict. Het gebruik van zulke wapens zou de aard van het conflict drastisch wijzigen, een “flagrante schending van het internationaal recht zijn” die “verreikende gevolgen” zou hebben, zei de Noor.

“Rusland moet begrijpen dat een nucleaire oorlog nooit mag worden uitgevochten. Rusland moet begrijpen dat ze zo’n oorlog nooit kunnen winnen”, zei hij ook. Volgens hem moet Russisch president Vladimir Poetin dan ook ophouden met zijn nucleaire retoriek, die hij gevaarlijk en onverantwoord noemde. “Elk gebruik van zulke wapens kan ook directe gevolgen hebben voor naburige NAVO-landen”, waarschuwde hij. “Dat onderstreept de ernst van onze bezorgdheden.” De NAVO-baas verzekerde dat de verdragsorganisatie plannen heeft om de lidstaten te verdedigen tegen elke bedreiging.

‘No fly’-zone

De NAVO zal de steun aan Oekraïne verhogen, maar zal geen zogeheten ‘no fly’-zone boven Oekraïne installeren. Dat dreigt immers de situatie te escaleren in een conflict tussen de NAVO en Rusland. Om zo’n vliegverbod boven Oekraïne te handhaven, zouden immers Russische vliegtuigen moeten neergehaald worden en Russische luchtafweersystemen in Rusland zelf – die het Oekraïense luchtruim dekken – uitgeschakeld moeten worden.

En verder

Naast meer steun voor Oekraïne en het verhogen van de eigen defensie zullen de lidstaten het ook hebben over de rol van China in de crisis. Ze zullen Peking oproepen zijn verantwoordelijkheid op te nemen als lid van de VN-Veiligheidsraad en een duidelijk standpunt in te nemen tegen de Russische invasie in Oekraïne.

Een versterking van de collectieve defensie betekent ook een nood aan meer geld. De NAVO-baas verwacht dan ook dat de bondgenoten hun inspanningen opdrijven om meer te investeren in defensie.