De raket. Zo wordt Lorena Wiebes (23) omschreven door Lotte Kopecky. De Nederlandse is momenteel met voorsprong de snelste sprintster ter wereld en wil met Brugge-De Panne haar vierde zege op rij veroveren. Een monoloog in vier delen van een ex-turnster met een pak tattoos die via de fiets haar familiale problemen probeerde weg te sprinten.