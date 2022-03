Thomas Pieters wint eerste wedstrijd in WGC Match Play

Thomas Pieters heeft zijn eerste twee punten beet in de WGC-Dell Technologies Match Play, die doorgaat in het Amerikaanse Austin, Texas.

De zesvoudige European Tourwinnaar startte sterk tegen de Amerikaan Tom Hoge, in februari nog winnaar van de AT&T Pebble Beach Pro-Am. Zo telde hij na acht holes al vijf punten voorsprong. Op de zes volgende holes kon Hoge zijn achterstand herleiden tot een punt. Pieters kon dankzij een birdie op de vijftiende hole terug een voorsprong van twee punten nemen. Op de twee volgende holes noteerden zowel Pieters als Hoge birdie en par, waarmee Pieters de wedstrijd won met twee punten voorsprong en een hole te spelen.

Tijdens de eerste drie dagen spelen de 64 golfers, in groepen van vier, drie onderlinge wedstrijden en dit in het Match Play formaat, waarna de zestien winnaars van elke groep doorstoten in de achtste finale.

Pieters moet het in zijn groep nog opnemen tegen de Australiër Lee Min-woo en de Amerikaan Billy Horschel, de regerende kampioen.