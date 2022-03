Ex-Kanarie Durkin kent zijn nieuwe ploeg, Amerikaan keert terug naar DC United

De nieuwe club van Chris Durkin heet DC United, de club waar hij destijds zijn eerste profcontract tekende. De 22-jarige middenvelder verliet eerder deze week STVV om zijn carrière voort te zetten in zijn thuisland, al was zijn nieuwe bestemming toen nog niet bekend.

Intussen is duidelijk geworden dat DC United de Amerikaanse middenvelder overneemt via het Allocation Order-systeem. Het sloot daarover een overeenkomst af met Houston FC, dat na FC Cincinnati als eerste het recht had om Durkin over te nemen. Cincinnati zag af van een transfer, waarop Houston het op een akkoordje gooide met DC United.

Volgens Amerikaanse bronnen betaalt DC United een bedrag van 700.000 dollar, omgerekend 638.000 euro, voor de polyvalente middenvelder. Durkin speelde eerder al van zijn dertiende tot negentiende bij DC United, waar hij zijn eerste profcontract tekende. In 2019 nam STVV hem over via een huurovereenkomst die later uitmondde in een definitieve transfer.

Bij de club uit Washington komt Durkin een oude bekende tegen. Hernan Losada is er sinds januari 2021 hoofdtrainer nadat hij Beerschot verliet voor het Amerikaanse avontuur. In zijn eerste seizoen in de VS eindigde Losada als achtste op veertien ploegen in de Eastern Conference, waarmee DC United net naast een ticket voor de play-offs greep. De nieuwe competitie in de MLS is intussen vier speeldagen ver. Met zes punten bekleedt DC United plek zeven in de Eastern Conference.