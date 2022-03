Alsof het niets is: Real Madrid-bankzitter Marcelo heeft amper 50 seconden nodig om vier vrije trappen heerlijk binnen te borstelen

De linkervoet van Roberto Carlos was misschien nog specialer, maar die van zijn landgenoot Marcelo (33) mag er ook zijn. Een filmpje van de training bij Real Madrid toont hoe de Braziliaan vier vrije trappen na elkaar in minder dan een minuut tijd heerlijk binnentrapt. Pure klasse.

Bekijk het filmpje hieronder en blijf vooral kijken tot het einde:

Marcelo zit dit seizoen meer op de bank dan wat anders bij Real Madrid. Ferland Mendy krijgt meestal de voorkeur op de linksbackpositie. Afgelopen weekend kreeg zelfs Nacho Fernandez de voorkeur en bleef Marcelo 90 minuten op de bank tijdens El Clásico.

Na 15 jaar en voorlopig 542 officiële wedstrijden is Marcelo uitgegroeid tot een absolute clublegende bij Real Madrid. Hij gaf daarin 102 assists en scoorde 38 doelpunten. Niet slecht voor een verdediger. Voor de Braziliaanse nationale ploeg kwam Marcelo 58 keer in actie. Zijn laatste wedstrijd met Brazilië was de verloren kwartfinale op het WK 2018 tegen België.