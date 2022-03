Gestopte Ashleigh Barty laat zich meteen schrappen uit WTA-ranking, Swiatek ligt in pole voor eerste plaats

Ashleigh Barty heeft de WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, gevraagd haar naam te schrappen uit de volgende wereldranglijst. Daardoor ligt voor de Poolse Iga Swiatek de weg open om de nieuwe nummer 1 van de wereld te worden.

Barty kondigde woensdag in een video aan dat ze op haar 25ste kapt met tennis. Een dag later bevestigde de Australische tijdens een persconferentie in Brisbane dat ze haar eerste plaats op de WTA-ranking afstaat. “In het volgende klassement zal mijn naam verwijderd zijn. Het wordt een spannende tijd voor de WTA Tour met een nieuwe nummer 1.”

LEES OOK. Kirsten Flipkens loopt duel met nummer twee van de wereld Iga Swiatek mis op WTA Miami

De kans is groot dat Barty’s positie wordt overgenomen door Iga Swiatek. De twintigjarige Poolse won vorige week de titel in Indian Wells en wipte daardoor naar de tweede plaats, weliswaar op respectabele afstand van Barty. Swiatek, in 2020 winnares van Roland Garros, telt op haar beurt 691 punten voorsprong op de Griekse Maria Sakkari.

Over haar toekomstplannen wilde Barty donderdag niet veel kwijt. “Jullie zullen moeten afwachten. Ik ga hier niet alles verklappen. Jullie moeten geduld oefenen, dat is een mooie deugd”, lachte ze.