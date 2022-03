Na 40 jaar moet renovatie CO2-uitstoot van sporthal Kortessem sterk verminderen

In het kader van de reductie van CO2 gaat de gemeente Kortessem over tot de tweede fase van de duurzame renovatie van de oude sporthal.

Het verhogen van de isolatiewaarden van de sporthal staat in de tweede fase centraal. Door deze renovatie wil de gemeente op die manier de CO2-uitstoot van dit 40 jaar oude gebouw sterk reduceren.

“In een eerste fase werd de brandveiligheid verbeterd en werden de sanitaire leidingen, de verwarming en de verlichting én de verluchting aangepakt”, zegt schepen voor Patrimonium Donald Martens. “De tweede fase van deze duurzame renovatie omvat bouwkundige werken met betrekking tot energieverbruik, namelijk isolatie van de daken en bijhorende afwerkingen zoals noodspuwers en een kooiladder. Daarnaast verwijderen we de 20 lichtkoepels en vervangen we de acht lichtkoepels in de sanitaire units. Ook gaan we de bovenbouw isoleren en herstellen we het gevelmetselwerk (516 m²). We plaatsen nieuw buitenschrijnwerk en nieuwe buitendeuren. De werken worden geraamd op 456.599,99 euro.”

(rapo)