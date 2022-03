Oekraïense vluchtelingen in Pelt reageren heftig op overvliegende F-16’s

De opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen bij gastgezinnen in de verschillende Belgische gemeenten komt op kruissnelheid. In Pelt vonden op woensdag 23 maart reeds 81 personen onderdak bij 18 gastgezinnen, en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen zal oplopen. “Het gaat nu voornamelijk om vrouwen en kinderen. Een gedeelte daarvan had al voor de oorlog contact met hun opvangfamilie door bijvoorbeeld familie- en vriendschapsbanden, anderen werden door de diensten van Fedasil gekoppeld aan een Peltse familie die zich had aangediend”, deelt de gemeente mee. Na de eerste registratie op de Heizel waarbij vooral hun vluchtelingenstatuut in orde werd gebracht, is het nu aan de gemeentelijke administratie om een heleboel andere zaken in orde te maken. Zo is er ondertussen overleg opgestart met de Peltse scholen om te bekijken of de kinderen kort na de paasvakantie onderwijs kunnen krijgen. “Ook bij de andere overheden worden stilaan de nodige knopen doorgehakt zodat het allemaal wat overzichtelijker wordt”, stelt burgemeester Frank Smeets (CD&V) vast. “Het was zeker in het begin wat chaos en wat zoeken, maar die fase zijn we gelukkig bijna voorbij. Grootste moeilijkheid blijft uiteraard het taalprobleem waarbij we gelukkig beroep kunnen doen op een aantal vrijwillige tolken die schitterend werk leveren.”

F-16

Veel praktische informatie voor de vluchtelingen werd ondertussen gebundeld in brochures die naar het Oekraïens werden vertaald. “Daarin worden de evidente, praktische zaken behandeld maar ook details die de autochtone bevolking amper opvallen maar voor mensen uit oorlogsgebied angstaanjagend blijken. Veel vluchtelingen, niet in het minst de kinderen, reageerden bijvoorbeeld enorm heftig op overvliegende F-16’s van Kleine-Brogel.” Inwoners die nog willen helpen, kunnen zich nog steeds kandidaat stellen als opvanggezin of als vrijwilliger via vluchtelingen@gemeentepelt.be. Zeker mensen die het Oekraïens, Russisch of Pools machtig zijn en dit kunnen vertalen naar het Nederlands of Engels worden verzocht zich daar te melden.

