Kirsten Flipkens loopt duel met nummer twee van de wereld Iga Swiatek mis op WTA Miami

Kirsten Flipkens (WTA-315) heeft zich woensdag niet voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Miami kunnen plaatsen. De Belgische kwalificatiespeelster moest in 2 uur en 39 minuten in drie sets (4-6, 6-4, 4-6) de duimen leggen voor de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-42).

De 36-jarige Kempense loopt zo een duel met ‘s werelds nummer twee Iga Swiatek mis. Die 20-jarige Poolse, vorige week winnares in Indian Wells, was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde en treft nu Golubic.

Elise Mertens (WTA-24) is nu de enige overgebleven Belgische in het toernooi. Zij is als twintigste reekshoofd rechtstreeks voor de tweede ronde geplaatst en ontmoet daarin de Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA-279), die de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-66) met 6-0 en 6-4 uitschakelde. De amper 16-jarige Fruhvirtova, vorig jaar halvefinaliste op Wimbledon bij de junioren, kreeg een wildcard voor het hardcourttoernooi in Florida. Tegen Elise Mertens speelde ze nog niet eerder.