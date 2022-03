Vorige week schrapte Arno zijn laatste concert “om gezondheidsredenen”. In feite wilde hij zijn energie sparen voor de opnames van nog één album. — © BELGA

‘Vivre’ zou zijn zwanenzang worden. Een intiem album, piano et voix, als afscheid. Maar rock-'n-roll kruipt nergens dieper dan bij Arno (72). Met zijn laatste krachten werkt de zanger nog aan een nieuwe plaat. Geholpen door zijn zoon en zijn broer. Als die klaar is, beschouwt hij zijn leven als compleet. “Iedereen sterft, ik ook. In mijn huidige toestand accepteer ik dat.”