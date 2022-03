Wie kritisch is voor Poetin, maakt dat ie weg is: ook Russen slaan nu op de vlucht

Niet alleen Oekraïners, maar ook Russen slaan op de vlucht. Chulpan Khamatova, een van Ruslands meest gevierde actrices, gaat in ballingschap. En ze is niet alleen. Cultuurfiguren, academici, ondernemers, jonge mensen tout court: wie vrij denkt en graag zijn mond opendoet, maakt dat ie wegkomt uit Poetins Rusland. Al zeker 200.000 zijn er gevlucht. “Ze kunnen, in dit Rusland, niet meer leven met zichzelf.”