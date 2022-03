Nouchine moet huis verlaten, Salar, Grace en Kristof strijden om de winst in ‘Big brother’

De finalisten van ‘Big brother’ zijn bekend. Op de livestream van het programma was vanavond te zien hoe Nouchine het huis moest verlaten. Kristof gaat als enige Vlaming naar de finale en speelt die zaterdag met Nederlanders Salar en Grace.

De finale van Big brother 2022 wordt dus het spiegelbeeld van de editie uit 2021. Toen streden 2 Vlamingen (Nick en Liese) en 1 Nederlander (Jill) om de winst. Die laatste werd uiteindelijk de winnaar en nam 70.405,50 euro mee naar huis. Krijgen we zaterdag de omgekeerde beweging, met dit keer een Vlaamse winnaar? Kristof was sowieso al verzekerd van een plaatsje in de finale, nadat hij vorige week een sleutel won.

Dit zijn de drie finalisten:

Kristof Timmers (30) uit Stabroek (BE)

Aardrijkskundeleerkracht/Schlagerzanger

Zit in het huis sinds 2 januari

© Play4

Grace Rodrigues (35) uit Breda (NL)

Werkzoekende

Zit in het huis sinds 31 december 2021

© Play4

Salar Abbasi Abraasi (27) uit Assendelft (NL)

Zelfstandig ondernemer

Zit in het huis sinds 3 januari

Heeft sowieso al 3.089 euro gewonnen met het spel om de gouden sleutel, die Kristof uiteindelijk won en hem zijn finaleplaats opleverde.