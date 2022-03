Zizou Bergs naar kwartfinales op Challenger-toernooi Rijsel

Zizou Bergs (ATP 186) heeft zich woensdag voor de kwartfinales van het challengertoernooi in Rijsel (67.960 euro) geplaatst. In de tweede ronde nam de 22-jarige Peltenaar met 6-2, 3-6 en 6-3 de maat van de Fransman Laurent Lokoli (ATP 330).

Bergs is de titelverdediger op het hardcourt in Noord-Frankrijk. Om een plaats in de halve finales neemt hij het op tegen het Franse tweede reekshoofd Quentin Halys (ATP 115). Die schakelde de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 222) met tweemaal 6-4 uit.